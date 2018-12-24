  • BIST 91.839
  • Altın 214,992
  • Dolar 5,2948
  • Euro 6,0403
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Trafik denetimleri devam ediyor

» »
17 – 23 Aralık 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 258 araç sürücüsü kontrol edildi.
Trafik denetimleri devam ediyor

17 – 23 Aralık 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 258 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama, kontrol edilen araç sürücülerinin 566’sı ile ilgili ileri işleme gidildiği belirtildi..

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 146’sı süratli araç kullanmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 29’u dikkatsiz sürüş yapmak, 40’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 23’ü alkollü araç kullanmak, 71’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak 61’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 19’u “yol kullanma izinsiz” araç kullanmak, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 111’i diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ’de “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” konulu sempozyum gerçekleştirildi24 Aralık 2018 Pazartesi 15:40
  • Kumsal Şehitleri anıldı24 Aralık 2018 Pazartesi 15:25
  • Kaymaklı Şehitleri yarın törenle anılacak24 Aralık 2018 Pazartesi 15:20
  • Basın-Sen: Hasan Çağda yalnız değildir!24 Aralık 2018 Pazartesi 14:50
  • Enerj Bakanlığı'nda Br Günlük Ara!24 Aralık 2018 Pazartesi 14:45
  • Girne Belediyesi İkinci Bahar üyeleri, Yeni Yıl yemeğinde biraraya geldi24 Aralık 2018 Pazartesi 14:40
  • Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu çocukları tiyatro ile buluşturdu24 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
  • Harmancı'dan muhtarlara yeni yıl ziyareti24 Aralık 2018 Pazartesi 14:30
  • BKP: "CAS çalışanlarının sokağa atılmasının sorumlusu, başta UBP olmak üzere geçmiş hükümetlerdir"24 Aralık 2018 Pazartesi 14:25
  • TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli ülkemize geliyor24 Aralık 2018 Pazartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti