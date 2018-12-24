Trafik denetimleri devam ediyor

17 – 23 Aralık 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 258 araç sürücüsü kontrol edildi.

17 – 23 Aralık 2018 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 258 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama, kontrol edilen araç sürücülerinin 566’sı ile ilgili ileri işleme gidildiği belirtildi..

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 146’sı süratli araç kullanmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 29’u dikkatsiz sürüş yapmak, 40’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 23’ü alkollü araç kullanmak, 71’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak 61’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 20’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 19’u “yol kullanma izinsiz” araç kullanmak, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 111’i diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.