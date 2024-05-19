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Trafik denetimleri devam ediyor

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Trafik denetimleri devam ediyor
Trafik denetimleri devam ediyor

 

18.05.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1978 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 475 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 38 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

346’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 

22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 

4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 

2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 

9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 

5’i sigortasız araç kullanmak ve

66’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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