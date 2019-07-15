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Trafik denetimleri İskele'de devam edildi

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Trafik denetimleri İskele'de devam edildi
Trafik denetimleri İskele'de devam edildi

Trafik Seferberliği kapsamında, geçen hafta Lefkoşa Gazimağusa ve Girne'de gerçekleştirilen denetimlerin ardından bugün de İskele Bölgesinde denetimler gerçekleştirilidi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sabahleyin 07:30 - 10:00 saatlerinde ve mesai çıkışı 14:00 - 1600 saatleri arasında 2 ayrı noktada yapıldı. Denetimler sonucu yaklaşık 105 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 32 araç sürücüsü rapor edilirken bir araç trafikten men edildi.

 

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