Trafik denetimleri İskele'de devam edildi

Trafik Seferberliği kapsamında, geçen hafta Lefkoşa Gazimağusa ve Girne'de gerçekleştirilen denetimlerin ardından bugün de İskele Bölgesinde denetimler gerçekleştirilidi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sabahleyin 07:30 - 10:00 saatlerinde ve mesai çıkışı 14:00 - 1600 saatleri arasında 2 ayrı noktada yapıldı. Denetimler sonucu yaklaşık 105 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 32 araç sürücüsü rapor edilirken bir araç trafikten men edildi.
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