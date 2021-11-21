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Trafik Denetimleri Yapıldı

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Trafik Denetimleri Yapıldı
Trafik Denetimleri Yapıldı

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 20.11.2021 - 21.11.2021 tarihleri, 22:00 - 02:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.             Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 350 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 46 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç sürücüsü tutuklandı, bir araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

            Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 175 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 39 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, beş araç trafikten men edilmiştir

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 375 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç sürücüsü tutuklandı, iki araç ise trafikten men edilmiştir.

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