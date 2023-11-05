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Trafik Denetimleri Yapıldı, 37 araç Trafikten Men Edildi

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Trafik Denetimleri Yapıldı, 37 araç Trafikten Men Edildi
Trafik Denetimleri Yapıldı, 37 araç Trafikten Men Edildi

04.11.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1810 araç sürücüsü kontrol edildi ve 195’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 20’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 103’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 37 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

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