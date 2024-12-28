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Trafik denetimlerinde 18 alkollü sürücü rapor edildi

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Dün ülke genelindeki denetimlerde 18 alkollü sürücü rapor edilirken, sürat yine cezalarda ilk sırayı aldı.
Trafik denetimlerinde 18 alkollü sürücü rapor edildi

Dün ülke genelindeki denetimlerde 18 alkollü sürücü rapor edilirken, sürat yine cezalarda ilk sırayı aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre denetimlerde, toplam 1699 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 304 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 32 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin, 133’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 109’u ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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