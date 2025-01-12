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Trafik denetimlerinde 23 alkollü sürücü rapor edildi

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Trafik denetimlerinde 23 alkollü sürücü rapor edildi
Trafik denetimlerinde 23 alkollü sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan trafik denetimleri sonucu 2 bin 86 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından 338 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç ise trafikten men edildi.

PGM-Basın Subaylığından verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“164’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,  23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 33’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,  17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 9’u ağırlığı 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanması, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 83’ü diğer trafik suçları.”

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