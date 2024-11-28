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Trafik denetimlerinde 373 sürücü rapor edildi

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Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 125 araç sürücüsünün 373’ü rapor edildi, 31 araç ise trafikten men edildi.
Trafik denetimlerinde 373 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 125 araç sürücüsünün 373’ü rapor edildi, 31 araç ise trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 94’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 116’sı diğer trafik suçları”

Denetimler kapsamında bir kişi de izinsiz ikamet suçundan tutuklandı.

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