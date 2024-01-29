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Trafik Denetimlerinde 409 Sürücüye Ceza: 14 Araç Trafikten Men Edildi

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Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 409 Sürücüye Ceza, 14 Araç Trafikten Men Edildi
Trafik Denetimlerinde 409 Sürücüye Ceza: 14 Araç Trafikten Men Edildi

Trafik Denetimlerinde 409 Sürücü Ceza Aldı, 14 Araç Trafikten Men Edildi

28 Ocak 2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde edildi. Toplamda 1520 araç sürücüsü kontrol edildi ve bu denetimlerde ciddi ihlaller tespit edildi.

Denetimler sonucunda 279 sürücü, yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmaktan, 2 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 3 sürücü ise ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan ceza aldı. Ayrıca, 16 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10 sürücü emniyet kemeri takmamak, 4 sürücü sigortasız araç kullanmak, 6 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak gibi ihlallerden cezalandırıldı.

Toplamda 409 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 14 araç trafikten men edildi. Bu denetimler, trafik güvenliğinin artırılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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