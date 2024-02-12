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Trafik Denetimlerinde 417 Sürücü Suçüstü Yakalandı

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Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 417 Sürücü Trafik Suçlarından Rapor Edildi
Trafik Denetimlerinde 417 Sürücü Suçüstü Yakalandı

Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 417 Sürücü Trafik Kurallarını İhlal Etti

11 Şubat 2024 tarihinde, ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimlerinde, toplam 1,918 araç sürücüsü detaylı bir şekilde kontrol edildi. Denetimlerin sonuçlarına göre, 281 sürücü yasal hız sınırlarını aşarak süratli araç kullanırken tespit edildi. Ayrıca, 5 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken, 7 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandığı için suçlandı.

Denetimlerde ortaya çıkan diğer ihlaller arasında, 4 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 23 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, ve 18 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı belirlendi. Ayrıca, 79 sürücü de çeşitli diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı. Toplamda 417 sürücü, çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edilerek yasal işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra, 33 araç trafikten men edildi.

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