Trafik denetimlerinde 423 araç sürücüsü rapor edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1976 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 237’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 70’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 kamyon sürücüsü trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve 61’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 423 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 48 araç ise trafikten men edildi.