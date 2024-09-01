Trafik Denetimlerinde 428 Sürücüye Yasal İşlem

Lefkoşa, 30 Ağustos 2024 - Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2,148 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından toplam 366 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 53 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.
Denetimlerde tespit edilen trafik suçları arasında en yaygın olanı, yasal hız sınırının üzerinde araç kullanmaktı. 158 sürücü bu suçtan dolayı rapor edildi. Diğer trafik ihlalleri ise şu şekilde sıralandı:
- 24 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
- 23 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
- 9 sürücü sigortasız araç kullanmak,
- 15 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
- 28 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
- 24 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
- 4 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,
- 116 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.
Polis yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza risklerinin azaltılması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
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