Trafik denetimlerinde 62 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Cuma günü, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 976 araç sürücüsü kontrol edildi, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 277’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 514 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Denetimler sonucunda 62 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü de tutuklandı.
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