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Trafik Denetimlerinde Çarpıcı Sonuçlar: 405 Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

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Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 405 Sürücü Hakkında Yasal İşlem: Hız, Alkol, Cep Telefonu Kullanımı ve Diğer Suçlar Rapor Edildi
Trafik Denetimlerinde Çarpıcı Sonuçlar: 405 Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Trafik Denetimlerinde Dikkat Çeken Raporlar: 405 Sürücüye Yasal İşlem!

02 Şubat 2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yürütülen kapsamlı trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde edildi. Toplam 2,106 araç sürücüsü detaylı bir şekilde kontrol edilirken, yapılan incelemeler sonucunda çarpıcı verilere ulaşıldı.

Denetimlerin ardından rapor edilen durumlar şöyle:

  • 251 sürücü, yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanırken,
  • 34 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan rapor edildi,
  • 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak suçundan tespit edildi,
  • 54 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanma kuralını ihlal etti,
  • 15 sürücü emniyet kemeri takmamak suçundan rapor edildi,
  • 3 sürücü sigortasız araç kullanmaktan suçlandırıldı,
  • 15 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmakla itham edildi,
  • Ayrıca, 32 sürücü diğer çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Bu kapsamda, toplam 405 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 4 sürücü tutuklanırken, 48 araç da trafikten men edildi.

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