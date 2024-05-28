  • BIST 10626.28
  • Altın 2423.349
  • Dolar 32.1752
  • Euro 35.0059
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Trafik denetimlerinde cep telefonu kullanımı alarm veriyor!

» »
Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimleri, sürücülerin trafik kurallarını ihlal ettiğini ortaya koyuyor. Son denetimlerde, özellikle sürüş esnasında cep telefonu kullanımının arttığına dikkat çekiliyor.
Trafik denetimlerinde cep telefonu kullanımı alarm veriyor!

Polis Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 15 Nisan - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ışık ihlali, sürat ve cep telefonu kullanımı üzerine çalışmalar yapılmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Ancak, son 20-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu kullanımına yoğunlaşıldı. Bu süreçte ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 1051 araç sürücüsünün cep telefonuyla meşgulken tespit edildiği bildirildi.

2024 yılı itibarıyla ise (01 Ocak - 26 Mayıs), sürüş esnasında cep telefonu kullanan toplam 7,312 araç sürücüsünün rapor edildiği belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü, sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağının ciddiyetini vurgulayarak, bu kuralı ihlal eden sürücülerin dikkatinin dağılacağını ve bu durumun trafik kazalarına neden olabileceğini hatırlattı.

Trafikte polis denetimlerinin süreceği ve tüm sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiği belirtildi. Bu sayede kazaların önlenmesine katkı sağlanacağı vurgulandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkede turist olarak bulunan Atılgan kayıp…28 Mayıs 2024 Salı 11:34
  • Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı28 Mayıs 2024 Salı 10:51
  • Beyarmudu’nda Garaj Yangını: Araç ve Eşyalar Zarar Gördü28 Mayıs 2024 Salı 10:49
  • Lefkoşa'da Emanetçi Tarafından Hırsızlık: Dizüstü Bilgisayar ve Fişler Çalındı28 Mayıs 2024 Salı 10:47
  • Bir günde 2 ani ölüm... Biri 49, diğeri 57 yaşındaydı...28 Mayıs 2024 Salı 10:45
  • Hayvan üreticilerinin eylemi dokuzuncu gününde!28 Mayıs 2024 Salı 10:45
  • Güney’de açığa alınan memurlar evden oturarak maaş alıyor28 Mayıs 2024 Salı 10:35
  • YDÜ'de gerçekleştirilen “Çiftlikten Sofraya Süt Çalıştayı”nda süt üretimi pek çok yönüyle ele alındı28 Mayıs 2024 Salı 10:11
  • DAÜ-SEN'den et sorununun çözümü için paydaşlarla görüşün çağrısı28 Mayıs 2024 Salı 09:58
  • Hasipoğlu: Sağlıklı ve mutlu çocuklar yetişmesi yegane hedefimiz28 Mayıs 2024 Salı 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti