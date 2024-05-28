Trafik denetimlerinde cep telefonu kullanımı alarm veriyor!

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimleri, sürücülerin trafik kurallarını ihlal ettiğini ortaya koyuyor. Son denetimlerde, özellikle sürüş esnasında cep telefonu kullanımının arttığına dikkat çekiliyor.

Polis Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 15 Nisan - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ışık ihlali, sürat ve cep telefonu kullanımı üzerine çalışmalar yapılmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Ancak, son 20-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu kullanımına yoğunlaşıldı. Bu süreçte ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 1051 araç sürücüsünün cep telefonuyla meşgulken tespit edildiği bildirildi.

2024 yılı itibarıyla ise (01 Ocak - 26 Mayıs), sürüş esnasında cep telefonu kullanan toplam 7,312 araç sürücüsünün rapor edildiği belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü, sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağının ciddiyetini vurgulayarak, bu kuralı ihlal eden sürücülerin dikkatinin dağılacağını ve bu durumun trafik kazalarına neden olabileceğini hatırlattı.

Trafikte polis denetimlerinin süreceği ve tüm sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiği belirtildi. Bu sayede kazaların önlenmesine katkı sağlanacağı vurgulandı.