Trafik Denetimlerinde Kural İhlali Yapan 1006 Sürücü Saptandı

Polis Denetimlerinde Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta 1006 Sürücü Rapor Edildi, 54 Araç Trafikten Men Edildi: Trafik İhlallerine Karşı Sıkı Denetim Devam Ediyor

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri, dün akşam sorumluluk sahalarında kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Bu denetimler kapsamında toplam 5,656 araç sürücüsü kontrol edildi ve elde edilen verilere göre, 24 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken, 6 sürücü sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan suçlu bulundu. Ayrıca, 271 sürücü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanırken, 105 sürücü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanırken tespit edildi.

Trafik kurallarına uymayan 78 sürücü ise emniyet kemeri takmadan araç kullanırken yakalandı. Bu çeşitli trafik suçlarına karşı, toplam bin 6 araç sürücüsü polis tarafından rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 54 araç trafikten men edildi.

Trafik denetimleri, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını teşvik etmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen önemli bir inisiyatif olarak devam ediyor.