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Trafik ekipleri göz açtırmıyor... 103 Araç daha trafikten men edildi!

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Trafik ekiplerinin son gerçekleştirdiği denetimlerde 103 araç daha trafikten men edildi.
Trafik ekipleri göz açtırmıyor... 103 Araç daha trafikten men edildi!

14-15 Mayıs 2024 tarihleri, 20:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt  Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

   Gazimağusa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1245 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 371 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 21 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1795 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 196’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 19’u sigortasız araç kullanmak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 359 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 78 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 732 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 35’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 100 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

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