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Trafik ekipleri göz açtırmıyor... 32 Araç daha trafikten men edildi!

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Ülke genelinde yapılan son trafik denetimlerinde 377 araç sürücü rapor edildi.
Trafik ekipleri göz açtırmıyor... 32 Araç daha trafikten men edildi!

26.08.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,100 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 377 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

183’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,

37’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

8’i sigortasız araç kullanmak,

2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve

93’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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