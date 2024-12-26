Trafik Haftasında 70 Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı

16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde toplam 70 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Kazaların 56’sı yalnızca maddi hasarla sonuçlandı. Kazalar sonucu toplam 4.582.618 TL’lik maddi hasar meydana geldi.

Trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında süratli araç kullanma (23), dikkatsiz sürüş (16), kavşakta durmama (14), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7) yer aldı. İlçelere göre dağılımda en fazla kaza Girne’de (21) yaşanırken, Lefkoşa’da 17, Gazimağusa’da 15, İskele’de 9 ve Güzelyurt’ta 8 kaza meydana geldi.

Polis ekipleri aynı dönemde 12.724 araç sürücüsünü kontrol etti ve trafik suçu işlediği belirlenen 2240 sürücü hakkında yasal işlem başlattı. En sık karşılaşılan ihlaller arasında sürat (659), mobil araçla tespit edilen sürat (322), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanımı (317), cep telefonu kullanımı (205), alkollü araç kullanımı (69) ve diğer ihlaller yer aldı.

Yapılan denetimlerde 256 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklandı. Polis yetkilileri trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri uyardı