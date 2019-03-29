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Trafik ışıklarına yayalar için sesli sinyalizasyon sistemi

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Girne Kapısı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde bulunan trafik ışıklarına yayalar için sesli sinyalizasyon sistemi kuruldu.
Trafik ışıklarına yayalar için sesli sinyalizasyon sistemi

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan çalışmalar sonrasında uygulamaya konan sesli sinyalizasyon sistemleri, özellikle görme engelli vatandaşların söz konusu noktalarda bulunan yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor.

Tüm Engelliler Federasyonu Başkanı Ömer Suay, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve kurul üyelerinden Orkun Bozkurt, geçtiğimiz günlerde Girne Kapısındaki trafik ışıklarına monte edilen sesli sinyalizasyon sistemini deneyerek görüş ve önerilerini Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’ya aktardı. 

Tüm Engelliler Federasyonu Başkanı Ömer Suay, konu ile ilgili göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle bakanlığa teşekkür etti ve trafik ışıklarında sesli sinyalizasyon sistemi olmasının özellikle görme engelli vatandaşlar açısından çok önemli olduğunu belirtti. Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ise sinyalizasyon sistemlerinin mümkün olduğunca yaygınlaşmasını dilediklerini söyledi.

Sesli sinyalizasyon sistemini devreye sokmak için ışıklı sinyalizasyon sisteminin bulunduğu direğe, yerden yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe monte edilen kontrol panelinin alt tarafındaki yuvarlağa dokunmak yeterli. Trafik ışıklarının araçlar için kırmızı yanmasının ardından yolun karşısına geçilebileceğini bildiren sesli uyarı da başlıyor.

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