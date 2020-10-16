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Trafik ışıklarında cam silen çocuk kamyon altında kalarak hayatını kaybetti

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Bağcılar'da trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
Trafik ışıklarında cam silen çocuk kamyon altında kalarak hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar’da, arabaların camını silmek için trafik ışıklarında bekleyen 8 yaşındaki çocuk, bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

DHA’da yer alan habere göre, kaza saat 11.00 sıralarında Bağcılar Birlik Caddesi'nin Çiftlik Meydan bağlantısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre kamyon sürücüsü Murat K. trafik ışıklarından hareket ettiği sırada orada bekleyen 8 yaşındaki Bakri Ancilini isimli çocuğu fark etmedi.

Trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen Bakri Ancilini bir anda kamyonun altında kaldı. Kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçen 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alarak olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

‘BURADA HER GÜN KAZA OLUYOR’

Kazayı gören Murat Doğan "Çocuk koştu, araba da buradan geldi. Çocuk birden kaldırımdan düştü, araba ezdi çocuğu. Çocuğun arabanın altında kaldığını gördük. Her gün burada kaza oluyor. Küçük çocuklar geliyor burada cam siliyor, su satıyorlar" diye konuştu.

Bakri Ancilini isimli çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kamyon sürücüsü Murat K. gözaltına alınıp polis ekiplerine götürüldü.

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