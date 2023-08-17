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Trafik kazaları, 38,5 oranında azaldı

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Güney Kıbrıs’ta bu yılın başından 16 Ağustos tarihine kadarki sürede gerçekleşen ölümlü trafik kazaları, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 38,5 oranında azaldı.
Trafik kazaları, 38,5 oranında azaldı

Güney Kıbrıs’ta bu yılın başından 16 Ağustos tarihine kadarki sürede gerçekleşen ölümlü trafik kazaları, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 38,5 oranında azaldı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 1 Ocak 2022-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında 26 ölümlü trafik kazasında 28 kişinin hayatını kaybettiğini yazdılar.

Gazete, 2023 yılının aynı döneminde ise bu sayının, 16 ölümlü trafik kazasında 17 ölüm olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

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