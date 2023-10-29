Trafik kazaları... 5 trafik kazası meydana geldi

1. 28.10.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, İskele’de Bekir Paşa Sokak üzerinde bulunan The Garden Restoran yanında, Orhun Çetin KORHAN (E-19) yönetimindeki LG 572 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisinde kontrolsüzce kayarak yolun sağından çıkmış ve yol kenarındaki elektrik direğine çarparak kırılmasına sebep olmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Orhun Çetin KORHAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 28.10.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, James William CLARK (E-78) yönetimindeki GR 043 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun güney kısmından çıkmış ve banket içerisindeki çelik bariyere çarptıktan sonra su kanalını geçerek tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve yolcular Chole Rose Sylvia COOK (K-18), Kardelen SARITAŞ (K-16) ve Sıla GUTAN (K-18) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Devlet Hastanesi’nde görmüş oldukları tedavilerinin ardından tüm yolcular taburcu olurken, araç sürücüsü James William CLARK Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Koroner Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 28.10 2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, Pelin KARA (K-45) yönetimindeki SJ 967 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada İsmail Sadıkoğlu caddesi yol kavşağına geldiği zaman, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Muhammed Enes HATIN (E-24) yönetimindeki RM 204 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu Suphi Can ARSLAN (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yolcu Suphi Can ARSLAN Acil Serviste, motosiklet sürücüsü Muhammed Enes HATIN ise Cerrahi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 28.10.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nu 14-15’inci kilometreleri arasında, İbrahim DOLMACI (E-38) yönetimindeki MB 588 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve banket içerisindeki zeytin ağacına ve iki adet elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan İbrahim DOLMACI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

5. 29.10.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde, Alican ŞENGÜN (E-36) yönetimindeki HS 577 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, trafik levha ve işaretlere riayet etmeden sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada gerisinden 76 miligram alkollü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki aracı düz beyaz çizgi olan yerde dikkatsizce geçmeye başlayan Mahmut Can UMDU (E-25) yönetimindeki RR 421 plakalı aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan RR 421 plakalı araç, park halinde bulunan UG 974 plakalı salon aracın arka yan kısmına ve kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarpmıştır. Söz konusu aydınlatma direği ise kırılıp yine park halinde bulunan RZ 163 plakalı aracın ön kısmına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.