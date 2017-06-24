Trafik kazaları can almaya devam ediyor...

Polisten alınan bilgilere göre, ilk kaza bugün saat 01:40 sıralarında Güzelyurt-Lefke anayolunda meydana geldi. Aydınköy’de, Lefke istikametine doğru seyretmekte olan Doğancı’da sakin Seda Bertan (K 26) yönetimindeki NV 786 plakalı salon araç, dikkatsiz sürüş sonucu sola meyilli virajdan çıktıktan sonra yolun sağına geçip karşı istikametten gelen Güzelyurt’ta sakin İrfan Cihan Işık (E- 43) yönetimindeki FZ 838 plakalı salon araca çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan NV 786 plakalı araç sürücüsü Seda Bertan, Lefkoşa Devlet Hastahanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak saat 04:30’da yaşamını yitirdi.
Kazada ciddi şekilde yaralanan FZ 838 plakalı araç sürücüsü İrfan Cihan Işık ise, Lefkoşa Devlet Hastanesine Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alındı.
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