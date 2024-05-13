  • BIST 10164.99
  • Altın 2431.231
  • Dolar 32.2121
  • Euro 34.7405
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Trafik Kazaları Lefkoşa ve Gazimağusa'da Yaralılarla Sonuçlandı, Soruşturmalar Sürüyor

» »
Trafik Kazaları: Yaralananlar Var, Soruşturmalar Devam Ediyor
Trafik Kazaları Lefkoşa ve Gazimağusa'da Yaralılarla Sonuçlandı, Soruşturmalar Sürüyor

Trafik Kazalarıyla Sonuçlanan Olaylar: Yaralılar ve Soruşturmalar

  1. Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Kaza: 12 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Adem BORAN (E-59) yönetimindeki GT 555 plakalı salon araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu aynı istikamette seyreden Mustafa AYDEMİR (E-47) yönetimindeki SR 775 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan SR 775 plakalı araç, otobüs durağı önünde duran yaya Pınar GÖÇMEN(K-23)’e çarptı. Yaralanan Pınar GÖÇMEN, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

  2. Yeşilköy-Ziyamet Anayolu Kaza: Aynı gün saat 22:30 sıralarında Yeşilköy-Ziyamet Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında meydana gelen bir diğer kaza ise Hakan TEMEL(E-24) yönetimindeki FD 310 plakalı aracın karıştığı kazadır. 158 miligram alkollü içki tesiri altında olan Hakan TEMEL, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü Hakan TEMEL hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam etmektedir.

  3. Gazimağusa Servet Yolu Kaza: Aynı saatlerde Gazimağusa’da, Salva BOZAIDIS(E-44) yönetimindeki KLY 805 plakalı araç kuzey istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu park halindeki treylerin üzerindeki tekneye çarptı. Kaza sonucunda yaralanan olmadı, ancak araç sürücüsü Salva BOZAIDIS aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam etmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:28
  • "Bahçeli’de Ani ve Şüpheli Bir Ölüm Gerçekleşti: Neil Edgard LANGSTON (E-79) Hayatını Kaybetti"13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:27
  • Atan: Hayat pahalılığı rakamları gerçeği yansıtmıyor13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:47
  • Meclis’te ‘Kıbrıs sorunu’ konuşuldu… Erhürman eleştirdi, Ertuğruloğlu yanıtladı!13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:46
  • Tahsin Ertuğruloğlu: "Göstermelik eşitlik oyunu oynamıyoruz”13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:31
  • Erhürman: Sağlık politikası nüfus politikasıyla belirlenebilir13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:30
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yarın başlıyor13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:57
  • Üstel: Hükümete geldiğimiz günden beri sağlıktaki sorunları çözmek için çalışıyoruz”13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:42
  • Hayvan Üreticileri sokağa iniyor!13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Ülkeye sahip çıkmak için hep birlikte çalışıyoruz13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti