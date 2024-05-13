Trafik Kazaları Lefkoşa ve Gazimağusa'da Yaralılarla Sonuçlandı, Soruşturmalar Sürüyor

Trafik Kazalarıyla Sonuçlanan Olaylar: Yaralılar ve Soruşturmalar
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Kaza: 12 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Adem BORAN (E-59) yönetimindeki GT 555 plakalı salon araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu aynı istikamette seyreden Mustafa AYDEMİR (E-47) yönetimindeki SR 775 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan SR 775 plakalı araç, otobüs durağı önünde duran yaya Pınar GÖÇMEN(K-23)’e çarptı. Yaralanan Pınar GÖÇMEN, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Yeşilköy-Ziyamet Anayolu Kaza: Aynı gün saat 22:30 sıralarında Yeşilköy-Ziyamet Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında meydana gelen bir diğer kaza ise Hakan TEMEL(E-24) yönetimindeki FD 310 plakalı aracın karıştığı kazadır. 158 miligram alkollü içki tesiri altında olan Hakan TEMEL, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü Hakan TEMEL hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam etmektedir.
Gazimağusa Servet Yolu Kaza: Aynı saatlerde Gazimağusa’da, Salva BOZAIDIS(E-44) yönetimindeki KLY 805 plakalı araç kuzey istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu park halindeki treylerin üzerindeki tekneye çarptı. Kaza sonucunda yaralanan olmadı, ancak araç sürücüsü Salva BOZAIDIS aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam etmektedir
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