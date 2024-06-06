Trafik Kazaları: Lefkoşa ve Girne’de Çarpışmalar

Trafik Kazaları Lefkoşa ve Girne’de Can Aldırmadı
Lefkoşa’daki Kazada Alkollü Sürücü Tutuklandı
- 05 Haziran 2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet CEYLAN (E-56) yönetimindeki araç, 149 miligram alkollü içki etkisi altındayken MV 852 plakalı araca çarptı. Şans eseri yaralanan olmazken, alkollü sürücü Mehmet CEYLAN tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
Girne'deki Zincirleme Kaza: Yaralılar Var, Sürücü Tutuklandı
- 06 Haziran 2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ayhan SEYHAN (E-50) yönetimindeki araç, dikkatsizliği sonucu RN 900 plakalı araca çarptı. Zincirleme kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sonrasında taburcu olurken, kaza nedeniyle alkollü olduğu tespit edilen Bikem Şara DAĞGÜL tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
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