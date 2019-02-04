Trafik kazalarına dur denemyor: Bir haftada 1 ölüm, 20 yaralanma

28 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 70 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan, 1’i ölümle, 20’si yaralanmayla ve 49’u hasarla sonuçlanmdı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 32 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (22), kavşakta durmamak (19), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenler (7) yer aldı.
Kazalarda toplam hasar miktarı 485.800.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa : 31
Gazimağusa : 15
Girne : 17
Güzelyurt : 4
İskele : 3
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