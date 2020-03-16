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Trafik Kazalarında 21 Kişi Yaralandı

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Trafik Kazalarında 21 Kişi Yaralandı
Trafik Kazalarında 21 Kişi Yaralandı

KKTC’de 9 - 15 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde  toplam 50 adet trafik kazası meydana geldiği toplam 21 kişinin  yaralandığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre, trafik kazalarının 14’ü  süratli araç kullanmak; 12’si kavşakta durmamak, 9’u dikkatsiz sürüş yapmak, 8’i yakın takip ve 7’si de diğer sebeplerden meydana geldi.

Kazaların 15’i Lefkoşa, 8’i Gazimağusa, 19’u Girne, 4’ü  Güzelyurt ve yine 4’ü İskele’de oldu.

678 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı devrede yapılan kontrollerde toplam 4663 araç sürücüsünün kontrol edildiği  ve araç sürücülerinin 678’i hakkında ileri işleme gidildiği de bildirildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 227’si süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli sürüş yapmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 45’iseyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’usürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 7’si alkollü araç kullanmak, 128’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 82’si trafik levha ve şaretlerine uymamak,2’si trafik ışıklarına uymamak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 24’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 1’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 110’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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