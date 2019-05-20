Trafik kazalarında bu hafta: 92 kaza, 30 yaralı

13 - 19 Mayıs 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 92 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan, 24’ü yaralanmayla ve 68’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 30 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinde, süratli araç kullanmak (25), kavşakta durmamak (21), yakın takip (19), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (15) yer aldı.
Meydana gelen kazalarda 706.100.00 TL'lik hasar meydana geldi. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa : 35
Gazimağusa : 19
Girne : 27
Güzelyurt : 6
İskele : 5
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 840 trafik suçu tespit edildi
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