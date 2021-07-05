Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin XIV.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği XIV. Olağan Genel Kurul 1 Temmuz 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Ali Öznur, Divan Sekreterliğine de Meryem Kayral ile Nesil Garanti Özön getirildi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği XIV. Olağan Genel Kurul 1 Temmuz 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Ali Öznur, Divan Sekreterliğine de Meryem Kayral ile Nesil Garanti Özön getirildi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği kurulduğu günden itibaren ülkemizdeki trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla çok yönlü çalışmalar yapmış, ilgili yasa çalışmalarına katkı koyma, siyasi makamlar ile kamuoyunu bilgilendirme ve yönlendirme gibi birçok görevi yerine getirmiştir.

Derneğin faaliyet raporu Başkan Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı tarafından sunuldu, dönem içerisinde yapılanlar üyelere izah edildi.

Mali raporun da üyelerin bilgisine sunulmasından sonra faaliyet raporu ve mali rapor oybirliği ile onaylandı. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri yapıldı.

Dernek Başkanlığı’na Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı tek aday olarak seçildi.

Dernek Başkan yardımcılığına Atay Arkan, Sekreterliğe Nesil Garanti Özön, Saymanlık görevine Vedia Ateş ve Faal Üyeliklere de Ali Öznur, Serhat Bayar ve Çağın Ateş seçilmiştir.

Yapılan genel kurulda, geçtiğimiz dönem faaliyetleri üyelere aktarılarak, yeni yönetimin Mecliste bekletilen Yol Güvenliği Yasası ile Bakanlıkta bekletilen trafikle ilgili 4 yeni tüzüğün yürürlüğe girmesi, trafik eğitim parkının geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.

Meryem Kayral

Genel sekreter