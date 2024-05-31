Trafik kazası... 1 kişi yoğun bakımda

30 Mayıs 2024 tarihinde saat 15:00 sıralarında Girne'de Boğazyolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ali Andaç (59) yönetimindeki MB 404 plakalı araç, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Seniha Andaç (86), beyin kanaması, kaburga ve boyun kırıkları teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
Kaza sonrası araç sürücüsü Ali Andaç tutuklanırken, polis soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
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