  • BIST 4.893,53
  • Altın 1247.76
  • Dolar 19.4247
  • Euro 21.4039
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı

» »
Boğaztepe-Yarköy Anayolunun 1’inci kilometresi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Trafik Kazası! 2 Kişi Yaralandı

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.04.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Boğaztepe-Yarköy Anayolunun 1’inci kilometresi üzerinde, Ülgen SERAKINCI (K-73) yönetimindeki NY 529 plakalı salon araç ile Boğaztepe istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Yarköy istikametine doğru seyretmekte olan Nesibe AKINTUĞ (K-53) yönetimindeki SR 783 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın ardından SR 783 plakalı araç kontrolsüz şekilde savrularak, sol arka kısmı ile yol kenarındaki kaldırım taşına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Ülgen SERAKINCI sağ kaburgasında kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmış olup, Nesibe AKINTUĞ ise taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatice intaç yazdı... "Gül Mevsimi"26 Nisan 2023 Çarşamba 08:00
  • Mesajınız var... 26 Nisan 2023 Çarşamba26 Nisan 2023 Çarşamba 07:52
  • Kamu İhale (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı25 Nisan 2023 Salı 21:03
  • Devrim Barçın: Emekçilerin öz varlıklarının peşkeşine asla izin vermeyeceğiz25 Nisan 2023 Salı 18:52
  • Propaganda süreci 30 güne indirildi!25 Nisan 2023 Salı 18:47
  • Meclis'te TAK'ın 2023 bütçesi onaylandı25 Nisan 2023 Salı 18:38
  • Hasipoğlu: Ali Başman bize göre çok doğru bir adaydır25 Nisan 2023 Salı 18:34
  • Ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de25 Nisan 2023 Salı 18:33
  • Turizm Bakanlığı: Tarihi restorasyon projesini bir iki açıklama için heba etmeyeceğiz25 Nisan 2023 Salı 18:27
  • Sağlık Bakanlığı: 2022 yılı içerisinde yabancı uyruklu 3 kişide sıtma tespit edildi25 Nisan 2023 Salı 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti