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Trafik Kazası

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Trafik Kazası
Trafik Kazası

Polis Basın Subaylığı Açıkladı:  16.11.2021 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mehmet NİŞANCI (E-30), yönetimindeki ZRU 846 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, viraj üzerinde yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ayşenaz KAYA (K-25)’ya çarpmıştır.

     Kaza sonucu yaralanan yaya Ayşenaz KAYA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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