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Trafik Kazası

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Trafik Kazası
Trafik Kazası

26.06.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Volkan ÖZCAN (E-26) 204 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZUS 346 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada çember içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden Ahmed Nayyef Ismael AL-NAYYEF (E-27) yönetimindeki UA 624 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZUS 346 plakalı araç sürücüsü Volkan ÖZCAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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