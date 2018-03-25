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Trafik kazası biri bebek dört yaralı

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Sütlüce - Gönendere arasında saat 18:15’de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.
Trafik kazası biri bebek dört yaralı

Sütlüce - Gönendere arasında saat 18:15’de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.

Sütlüce – Gönendere ana yolunda seyir halindeki JZ 169 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Yaşanan kazada araçta bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza sonucu araç sürücüsü 60 yaşındaki Ömer Kocaman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Aycan Kocaman, 29 yaşındaki Işılay Coşkun ve 4 aylık bebek Ateş Ufuk Coşkun yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı

Yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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