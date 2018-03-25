Trafik kazası biri bebek dört yaralı

Sütlüce - Gönendere arasında saat 18:15’de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.
Sütlüce – Gönendere ana yolunda seyir halindeki JZ 169 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Yaşanan kazada araçta bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza sonucu araç sürücüsü 60 yaşındaki Ömer Kocaman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Aycan Kocaman, 29 yaşındaki Işılay Coşkun ve 4 aylık bebek Ateş Ufuk Coşkun yaralandı.
Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı
Yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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