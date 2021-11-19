Trafik Kazası Can Aldı

Pamuklu-Çayırova ana yolunda kamyonetiyle virajda yoldan çıkarak takla atan 57 yaşındaki Bahri Şeker kaza yerinde hayatını kaybetti.
Bahri Şeker, 2021'in trafikteki 29'uncu kaybı oldu.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza, saat 15.40’ta meydana geldi.
Pamuklu - Çayırova ana yolunda JA 310 plakalı kamyonetiyle seyreden Bahri Şeker (E-57), sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.
Şeker, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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