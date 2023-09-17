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Trafik Kazası (Gelişme) - Ölüme Neticelenen Trafik Kazası, motosikletli hayatını kaybetti!

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Trafik Kazası (Gelişme) - Ölüme Neticelenen Trafik Kazası, motosikletli hayatını kaybetti!
Trafik Kazası (Gelişme) - Ölüme Neticelenen Trafik Kazası, motosikletli hayatını kaybetti!

Trafik Kazası (Gelişme) - Ölüme Neticelenen Trafik Kazası 
Bugün, saat 14.50 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan  motosiklet sürücüsü Muhammad AHMAD (E-27), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Trafik Kazası
17.09.2023 tarihinde, saat 14:50 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu çift şeritli yol üzerinde, Kübra YILDIZ (K-26), yönetimindeki LJ 529 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Karaman (Karmi) çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta  refüjü ayıran çelik bariyerlere çarptıktan sonra kontrolsüzce yolun soluna savrulması neticesinde o esnada, soldan birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Muhammad AHMAD (E-27) yönetimindeki PT 255 plakalı motosiklete çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad AHMAD kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek  yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Kazada  hafif şekilde yaralanan LJ 529 plakalı araç sürücüsü Kübra Yıldız, Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Kübra Yıldız tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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