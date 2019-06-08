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Trafik kazası: Hüseyin Cahit Güden yaralandı

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Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 09.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında 70 yaşındaki Hüseyin Cahit Güden yaralandı.
Trafik kazası: Hüseyin Cahit Güden yaralandı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 09.00 sıralarında,  Hüseyin Cahit Güden (E-70), yönetimindeki KP 264 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat'ta Taşkent Tavukçuluk önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyreden Mehmet Pekin yönetimindeki LH 339 plakalı van araca çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak orta refujdeki beton bariyere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan KP 264 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Cahit Güden, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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