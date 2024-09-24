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Trafik kazası: iki ayrı kaza, yaralılar ve tutuklamalar

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Trafik kazası: iki ayrı kaza, yaralılar ve tutuklamalar
Trafik kazası: iki ayrı kaza, yaralılar ve tutuklamalar

1. Kaza Olayı: Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Çarpışma

23 Eylül 2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında, Sefer Topuz (E-39) yönetimindeki MJ 991 plakalı araç, 87 miligram alkollü içki etkisi altında Güzelyurt istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette giden Kerem Rezzakihoğlu (E-27) yönetimindeki UK 280 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza Sonrası Durum

Çarpmanın etkisiyle, MJ 991 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan çıkarak bir elektrik direğine çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilip durdu. Kazada yaralanan Sefer Topuz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi ve daha sonra taburcu oldu. Kendisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2. Kaza Olayı: Girne-Alsancak Anayolu'nda Zincirleme Çarpışma

24 Eylül 2024 tarihinde, saat 06:30 sıralarında Girne-Alsancak Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında bir başka trafik kazası meydana geldi. Berat Güler (E-20) yönetimindeki SP 550 plakalı araç, 295 miligram alkollü içki etkisi altında Girne istikametine doğru seyrederken, kırmızı ışıkta durmakta olan Edward William Smith (E-74) yönetimindeki ND 690 plakalı araca çarptı.

Zincirleme Çarpışma ve Yaralanmalar

Çarpmanın etkisiyle ND 690 plakalı araç ileriye doğru savrularak, önünde durmakta olan Erhan Aydınoglu (E-49) yönetimindeki YC 572 plakalı kamyonun sol arka kısmına da çarptı. SP 550 plakalı araç ise yoluna devam ederek orta refüje çarparak durdu. Kazada yaralanan Edward William Smith, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Berat Güler ise tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genel Bilgilendirme

Her iki kazada da alkol etkisi altında araç kullanmanın tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serildi. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve alkol etkisi altında araç kullanmamaya teşvik etmekte. Kazaların neden olduğu yaralanmalar ve maddi hasarların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor. Soruşturmaların sonuçları bekleniyor.

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