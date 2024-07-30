Trafik Kazası Mağdurları: Bakan Arıklı'dan söz aldık

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Trafik Kazaları Mağdurları hareketi öncüsü Gönül Sağır’ı kabul ederek bir süre görüştü.

Yapılan görüşmeyi Gönül Sağır, KKTC Trafik Kazaları Mağdurları sayfasından duyurdu. Gönül, Bakan Arıklı’dan trafik kuralları bilinci oluşması için el birliği ile seferber olunacağı sözünü aldıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

Kıbrıs’ta sosyal bir yara haline gelen Trafik çarpışmalarıyla ilgili Trafik eğitimi konusunda okullarda ders olarak müfredata konulması, sürücü kurslarının konusunda ve araç içi yol kamerası ve toplumda TRAFİK KURALLARI BİLİNCİ OLUŞMASI İÇİN EL BİRLİĞİYLE SEFERBER OLUNACAĞININ SÖZÜNÜ ALDIK. KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ. Bizleri kabul ettikleri için tüm trafik çarpışmasında sevdiklerini kaybeden aileler adına teşekkür ederiz