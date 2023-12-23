Trafik Kazası Sonucu Ölen Yusuf Mert'in Ölüm Sebebi Belli Oldu

Vadili’de Vatan Caddesi'nde Gerçekleşen Trafik Kazası Sonucu Yaşamını Yitiren Yusuf Mert’in Ölüm Sebebi Otopsi İle Belirlendi
21 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında rahatsızlanarak Yakın Doğu Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Mert (E-47), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 23 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen otopsi sonucunda Yusuf Mert’in ölüm nedeni "stentli aterosklerotik ve hipertrofik kalp hastalığı, miyokard infarktüslerine (kalp krizi) bağlı kalp yetmezliği" olarak tespit edildi
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