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Trafik kazası! Sürücüler, araçlarını bırakıp olay yerinden kaçtılar

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Trafik kazası! Sürücüler, araçlarını bırakıp olay yerinden kaçtılar
Trafik kazası! Sürücüler, araçlarını bırakıp olay yerinden kaçtılar

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, ilk trafik kazası bugün  saat 00.20’de Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Kiralık olan ZNF 783 plakalı kiralık araçla seyreden meçhul sürücü, seyrettiği yolun solunda bulunan Biçentürk Restaurant önlerine geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sabit radara geldiği için yavaşlamak zorunda kalan Erman Bişmiş (E-34) yönetimindeki ZPZ 690 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

ZNF 783 plakalı araç sürücüsü isim ve adres vermeden kaza mahallinden ayrıldı.

Dikkatsizliği sonucu çembere girdi

Diğer yandan bu sabah saat 03.20’de bir kaza da Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda oldu.

PA 030 plakalı aracı soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru kullanan meçhul sürücü, seyrettiği yolun sonunda bulunan Ağıllar Çemberi’ne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ ön kısmı ile yolu ikiye ayıran orta refüj üzerindeki Karayolları’na ait elektrik aydınlatma direğine çarptıktan sonra ilerlemeye devam edip çember üzerinde durdu.

Meçhul araç sürücüsü, isim ve adresini vermeden kaza mahallinden ayrıldı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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