Trafik Kazası ve Sahte Kimlik Olayı

22 Eylül 2024 tarihinde, saat 04:00 sularında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Waseem Abbas SHAH (E-36) yönetimindeki JR 325 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru ilerlerken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dörtyol kavşağı yakınlarına geldiğinde yolun sağından çıkarak orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı ve takla attı. Neyse ki, kazada yaralanan olmadı. Ancak, araç sürücüsü Waseem Abbas SHAH tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma sırasında, kazaya karışan sürücünün gerçek isminin A.H. (E-26) olduğu tespit edildi. A.H.'nin, 11 Eylül 2022 tarihinde elinde bulundurduğu sahte pasaportu Waseem Abbas SHAH adına düzenleyerek tedavüle sürdüğü belirlendi. Bu sahte belgeyle Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı öğrenildi.

A.H. şu anda poliste tutuklu bulunmakta ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bu olay, sahte belgelerle yapılan kimlik dolandırıcılığının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Soruşturmanın sonuçları ve yasal süreçle ilgili gelişmeler takip edilecektir.