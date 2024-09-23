  • BIST 9907.16
  • Altın 2872.825
  • Dolar 34.1488
  • Euro 37.9679
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGirne’de Sahte Büyücülük ve Yasal Olmayan İkamet: Bir Kişi Tutuklandı

Trafik Kazası ve Sahte Kimlik Olayı

» »
Trafik Kazası ve Sahte Kimlik Olayı
Trafik Kazası ve Sahte Kimlik Olayı

22 Eylül 2024 tarihinde, saat 04:00 sularında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Waseem Abbas SHAH (E-36) yönetimindeki JR 325 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru ilerlerken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dörtyol kavşağı yakınlarına geldiğinde yolun sağından çıkarak orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı ve takla attı. Neyse ki, kazada yaralanan olmadı. Ancak, araç sürücüsü Waseem Abbas SHAH tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma sırasında, kazaya karışan sürücünün gerçek isminin A.H. (E-26) olduğu tespit edildi. A.H.'nin, 11 Eylül 2022 tarihinde elinde bulundurduğu sahte pasaportu Waseem Abbas SHAH adına düzenleyerek tedavüle sürdüğü belirlendi. Bu sahte belgeyle Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı öğrenildi.

A.H. şu anda poliste tutuklu bulunmakta ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bu olay, sahte belgelerle yapılan kimlik dolandırıcılığının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Soruşturmanın sonuçları ve yasal süreçle ilgili gelişmeler takip edilecektir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da Gümrüksüz Mal Tasarrufu ve İthalatı Yasaklanmış Mal İthalatı23 Eylül 2024 Pazartesi 13:40
  • Güney Kıbrıs’ta Sayıştay Başkanı Protesto Edildi23 Eylül 2024 Pazartesi 13:04
  • İşte UBP Parti Meclisi’ni kazananların tam listesi...23 Eylül 2024 Pazartesi 11:49
  • Bağımsızlık Yolu Üye Eğitimlerine Girne’de Devam Etti23 Eylül 2024 Pazartesi 11:39
  • Nami ve Mavroyannis, BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs sorununda ciddi bir gelişme beklemiyor23 Eylül 2024 Pazartesi 11:34
  • İlk ve orta dereceli okullar bugün açıldı!23 Eylül 2024 Pazartesi 10:27
  • 11. Tabipler Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleşti23 Eylül 2024 Pazartesi 10:22
  • Sterlin 45.70 TL, dolar 34.35 TL, Euro 38.30 TL'den işlem görüyor23 Eylül 2024 Pazartesi 10:19
  • Ehürman, New York’ta temaslarda bulunmak üzere Ada'dan ayrıldı23 Eylül 2024 Pazartesi 10:18
  • Basketbol Federasyonu 28 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul'a Gidiyor23 Eylül 2024 Pazartesi 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti