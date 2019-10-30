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Trafik kazası yapan şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

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Trafik kazası yapan şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
Trafik kazası yapan şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

29.10.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Haydar Aliyev Caddesi üzerinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan S.Ç.(E-21)’nin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine trafik ekipleri tarafından üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

 Bahse konu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili  soruşturma devam ediyor.

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