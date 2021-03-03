Trafik kazası yapan TIR’ın gizli bölmesinde 114 kişi çıktı

Kaza, sabah saatlerinde, Erçiş’in Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy’a, Van’dan Ağrı yönüne giden F.İ.’nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı TIR çarptı.
Kaza sonrası polis ekipleri, TIR’dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR’ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde, balık istifi seyahat eden 114 kişi bulundu.
Sığınmacılar, TIR’ın kapalı dorsesinden çıkarılıp minibüslere bindirildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı.
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