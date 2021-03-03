  • BIST 1.531
  • Altın 413,505
  • Dolar 7,4248
  • Euro 8,9666
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazası yapan TIR’ın gizli bölmesinde 114 kişi çıktı

» »
Van’ın Erciş ilçesindeki trafik kazasına karışan TIR’dan tam 114 sığınmacı çıktı.
Trafik kazası yapan TIR’ın gizli bölmesinde 114 kişi çıktı

Kaza, sabah saatlerinde, Erçiş’in Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy’a, Van’dan Ağrı yönüne giden F.İ.’nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı TIR çarptı.

Kaza sonrası polis ekipleri, TIR’dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR’ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde, balık istifi seyahat eden 114 kişi bulundu.

Sığınmacılar, TIR’ın kapalı dorsesinden çıkarılıp minibüslere bindirildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Spor salonları Koronavirüs'ün yayılmasına neden oluyor01 Mart 2021 Pazartesi 23:12
  • Citi’den Bitcoin için ‘içten yıkım’ uyarısı: Kritik eşikte01 Mart 2021 Pazartesi 22:31
  • Yeni normalin iş kıyafetleri: Kamerada görünen yer gömlek, altı pijama01 Mart 2021 Pazartesi 21:32
  • Moto kuryelerden 'çok tehlikeli meslekler' listesine girme talebi01 Mart 2021 Pazartesi 20:46
  • Atalarınızı ‘canlandıran’ uygulama: Deep Nostalgia01 Mart 2021 Pazartesi 20:45
  • 2020’de Dünya Genelinde 4 Veya Üzeri Büyüklükte 13 Bin 654 Deprem Meydana Geldi01 Mart 2021 Pazartesi 18:45
  • Abdurrahim Albayrak'tan Mohamed'in bonversininin alınmasını isteyen taraftara: Hemen bağış kampanyamıza katıl, hemen hemen28 Şubat 2021 Pazar 22:35
  • Araştırma: Evden çalışanların yüzde 62'si mutlu28 Şubat 2021 Pazar 22:20
  • Markette maskesiz alışveriş yaparken görevli tarafından uyarılan kadın iç çamaşırını çıkarıp ‘maske’ yaptı28 Şubat 2021 Pazar 21:32
  • Elektrik kesintisi nedeniyle 19’uncu kattaki evine merdivenlerden çıkan kadın hayatını kaybetti28 Şubat 2021 Pazar 21:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti