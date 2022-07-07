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Trafik kazası, yaralılar var

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Trafik kazası, yaralılar var
Trafik kazası, yaralılar var

 

1. 06.07.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi
içerisindeki isimsiz yol üzerinde, Hikmet YİYİT(E-32) yönetimindeki LN 838 plakalı araç ile
kuzeydoğu istikametine doğru dikkatsizce seyredip rektörlük çemberine geldiği sırada, o esnada
yolu doğu istikametinden batı istikametine doğru yaya olarak geçmekte olan Sabrııe
ABDURASHYTOVA(K-32)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya Sabrııe ABDURASHYTOVA, kaldırıldığı Yakın Doğu
Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede
altına alınmıştır. LN 838 plakalı araç sürücüsü Hikmet YİYİT tutuklanmış olup, soruşturma
devam etmektedir.

2. 06.07.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Ozanköy’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi
üzerinde, Gökhan ABRAŞOĞLU(E-42) yönetimindeki NY 497 plakalı motosiklet ile doğu
istikametine doğru dikkatsizce seyredip önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada, o esnada
önünde ayni istikamete doğru seyreden ve yolun güney kısmında bulunan Hoca Sokağa dönüşe
geçen Mehmet YUMUŞAK(E-49) yönetimindeki EN 980 plakalı aracın sağ yan kısmına ve
akabinde kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan NY 497 plakalı motosiklet sürücüsü Gökhan ABRAŞOĞLU,
kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından,
yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

 

3. 07.07.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde,
Gökhan ERCAN(E-26) yönetimindeki SJ 116 plakalı araç ile dikkatsizce doğu istikametine
doğru seyredip önündeki araçları geçmek için sağ şeride geçmesi sonucu, o esanda karşı
istikametten gelen Musa DÖNMEZ(E-25) yönetimindeki HM 996 plakalı aracın önünü tıkaması
sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan SJ 116 plakalı araç sürücüsü Gökhan ERCAN ve araçta yolcu
olarak bulunan Sedat DİREK(E-24) ve Abdulsamet ALNIDELİK kaldırıldıkları Girne Dr.
Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Sedat DİREK ve Abdulsamet
ALNIDELİK cerrahi serviste, Gökhan ERCAN ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam
etmektedir.

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