  • BIST 7856.37
  • Altın 1890.265
  • Dolar 29.0605
  • Euro 31.7539
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

Trafik Kazası(Gelişme)-Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

» »
Trafik Kazası(Gelişme)-Ölümle Neticelenen Trafik Kazası
Trafik Kazası(Gelişme)-Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

10.12.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Metin KÖKSAL(E-61), kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.

Adı edilen tedavi görmekte olduğu YDÜ Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18.12.2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Kazaya methaldar TRT 787 plakalı otobüs sürücüsü Kadir AZTEK(E-71), mahkeme emri gereğince tutuklu bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de İkamet İzinsiz 14 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı18 Aralık 2023 Pazartesi 13:01
  • Berova: Yapay fiyat artışına yönelik de önlemleri almakla yükümlüyüz18 Aralık 2023 Pazartesi 12:24
  • Bütçe görüşmeleri... KHK bütçesi onaylandı...18 Aralık 2023 Pazartesi 12:22
  • Sanayi Odası’ndan LTB Paylaşım Mutfağı’na yerli ürün desteği18 Aralık 2023 Pazartesi 12:21
  • Erdoğan'la görüşmenin ardından Tatar'dan önemli açıklama18 Aralık 2023 Pazartesi 12:20
  • Eylem'den Eğitim Bakanına: Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin18 Aralık 2023 Pazartesi 11:13
  • TÜRK- BİR’E ALMANYA’DAN ÖDÜL18 Aralık 2023 Pazartesi 10:37
  • KTOEÖS bugün ve yarın öğleden sonra ders yapmama eylemi yapacak18 Aralık 2023 Pazartesi 08:59
  • Döviz güne nasıl başladı? 18 Aralık Pazartesi 202318 Aralık 2023 Pazartesi 08:51
  • KTOEÖS yarın ve Salı günü öğleden sonra ders yapmama eylemi yapacak17 Aralık 2023 Pazar 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti