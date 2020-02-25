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Trafik Kazasında 27 Yaşında Hayatını Kaybeden İlter Taşpınar Anısına Çocuk Parkı Açıldı

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Trafik Kazasında 27 Yaşında Hayatını Kaybeden İlter Taşpınar Anısına Çocuk Parkı Açıldı
Trafik Kazasında 27 Yaşında Hayatını Kaybeden İlter Taşpınar Anısına Çocuk Parkı Açıldı

Çalışanlarından olan anne Ayşegül Taşpınar’ı çalışma arkadaşları da yalnız bırakmadı. 
LTB Başkanı Harmancı ile Meral Akıncı açılışta kısa birer konuşma yaparken, İlter Taşpınar’ın annesi Ayşegül Taşpınar da projenin hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

HARMANCI: “UMARIM SEVGİLİ İLTER’İN ANISI ÇOCUK CIVILTILARINDA YAŞAR”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Projesi, bölge halkı ve aileyle güzel bir iş birliği yaparak mezbelelik bir alanı İlter Taşpınar’ın anılarını ve adını yaşatmak için çocuk parkına dönüştürdüklerini söyledi.

Harmancı, LTB ekibinin kısa süre içinde güzel bir alan yarattığını kaydederek “Umarım Sevgili İlter’in anısı çocuk cıvıltılarında yaşar” dedi.

Trafik kazalarının Kıbrıs’ın acı bir gerçeği olduğunu, hemen hemen her ailenin bu acının parçası haline geldiğini belirten Harmancı, “Hedef anıları değil, insanları yaşatmak olmalı. Bunun için çalışmalıyız” şeklinde konuştu. Harmancı, projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

AKINCI: “PARK, İLTER İÇİN GÜZEL BİR ANI OLARAK HEP BURADA KALACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, İlter Taşpınar’ın ailesini 1974’ten beri tanıdığını söyleyerek, “İlter’le de aramızda güzel bir ilişki vardı. Kaybı hayatımda çok üzüldüğüm olaylardan biri oldu… Park, İlter için güzel bir anı olarak hep burada kalacak” dedi.

Ailesinin İlter Taşpınar’ın adını bir çocuk parkına vermesinin kendisini gururlandırdığını söyleyen Akıncı, burasının park haline gelmesi için birkaç yıldır uğraş verdiklerini de kaydetti.

Meral Akıncı, parkların sadece çevreye değil çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine, sosyalleşmesine, yaratıcılığına da katkı sağladığını vurgulayarak, “Bu parkın yaşatılması ve açıldığı günkü gibi kalması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Parkların her zaman açıldığı gibi kalmadığına da dikkat çeken Meral Akıncı, bakımsızlık ve umursamazlık nedeniyle çocuk parklarının zarar gördüğünü söyleyerek, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi. 
Akıncı, LTB’ye, bu proje için işbirliği içinde çalışılan Temiz Düşün Projesi ekibine ve İlter Taşpınar’ın ailesine teşekkür etti.

Parkın ilk konukları ise, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrenciler oldu. Konuşmaların ardından çocuklar parkta oynadı, onlar için hazırlanan hediyeleri aldı. Çocuklara izaz-ı ikramda da bulunuldu.
İskele-Ercan anayolunda, Yeniceköy kavşağı yakınlarında 10 Mart 2019’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İlter Taşpınar 27 yaşındaydı. 

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