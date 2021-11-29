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Trafik Kazasında Gelişme: Acı Haber Geldi

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Trafik Kazasında Gelişme: Acı Haber Geldi
Trafik Kazasında Gelişme: Acı Haber Geldi

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 01.11.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu üzerinde Zambak Tatil köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yolcu olarak bulunduğu araçta ağır yaralan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımın servisinde tedavi görmekte olan Kaplıca’da sakin Emre GENÇ (E-21) 28.11.2021 tarihinde, saat 22:30’da yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir. 

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