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Trafik kazasında yakalan uyuşturucu zanlılarından ikisi tahliye edildi

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Trafik kazasında yakalan uyuşturucu zanlılarından ikisi tahliye edildi
Trafik kazasında yakalan uyuşturucu zanlılarından ikisi tahliye edildi

29 Ocak 2019 tarihinde Dörtyol’da meydana gelen trafik kazası sonrası 30 Ocak 2019 tarihinde K.N nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştı. Sürdürülen soruşturmada bağlantıları olduğu belirlenen M.Ö , A.E.B ve D.Ş ‘nin de bulundukları araçta yapılan aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan 10 miligram sentetik cannabinoid bulunarak emare olarak alınmış ve 4 zanlı ‘ya 31 ocak tarihinde birer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı (K.N) ve (M.Ö) bugün ek tutukluluk talebiyle yargıç huzuruna çıkarıldılar. Soruşturma memuru yapılan tahkikatta zanlı 
(A.E.B ) ve (D.Ş) ün mesele ile bağlantıları olmadığı serbest bırakıldıklarını söyleyerek diğer 2 zanlı için 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. Olguları dinleyen yargıç zanlı (K.N) ve (M.Ö) nin 5 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını, ayrıca her iki zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçmesi konusunda emir verdi.

MHA

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